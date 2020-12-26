JBL Charge 5: дата выхода и цена в России

Обновление популярной линейки в 2021.



Всем привет, портативные колонки пользуются большой популярностью, особенно от JBL. И вот что мы знаем о новинке 2021 года – JBL Charge 5. Поехали!

Серия Charge является основным устройством, как обычный iPhone без приписок Mini, Pro и других. Самое большое внимание всегда уделяется основному устройству. Помимо Чарджа есть и другие линейки: Flip (поменьше), BoomBox (побольше) и другие (светодиодные, с Алисой и так далее).

В 5-м поколении Charge от JBL нас ожидает:

Качество звука и громкость станут ещё выше. Это же JBL.

Абсолютно новый дизайн.

Новые расцветки.

Защита от брызг сохранится и в этом поколении.

Большая мощность и соответственно ещё больше заряда во встроенном АКБ.

Работать без подзарядки сможет до 24 часов, заряжаться будет через Type-C.

И в этом поколении можно будет использовать колонку как повербанк.

Возможна беспроводная зарядка.

Дата появления: конец 2021 года.

Цены в России: цены будут зафиксированы на отметке в 12990 руб за штучку.

Вообще интересен подход JBL к созданию новой колонки. Они открыли онлайн-опрос о желаниях пользователей и фанатов. Исходя из этого опроса в колонке может появиться что-то очень удобное.

Все утечки и любые сведения о новом поколении будет появляться на Блохе. Следите за новостями вместе с нами. Всем лайк!

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