JBL Charge 5: дата выхода и цена в России
Обновление популярной линейки в 2021.
Всем привет, портативные колонки пользуются большой популярностью, особенно от JBL. И вот что мы знаем о новинке 2021 года – JBL Charge 5. Поехали!
Серия Charge является основным устройством, как обычный iPhone без приписок Mini, Pro и других. Самое большое внимание всегда уделяется основному устройству. Помимо Чарджа есть и другие линейки: Flip (поменьше), BoomBox (побольше) и другие (светодиодные, с Алисой и так далее).
В 5-м поколении Charge от JBL нас ожидает:
- Качество звука и громкость станут ещё выше. Это же JBL.
- Абсолютно новый дизайн.
- Новые расцветки.
- Защита от брызг сохранится и в этом поколении.
- Большая мощность и соответственно ещё больше заряда во встроенном АКБ.
- Работать без подзарядки сможет до 24 часов, заряжаться будет через Type-C.
- И в этом поколении можно будет использовать колонку как повербанк.
- Возможна беспроводная зарядка.
Дата появления: конец 2021 года.
Цены в России: цены будут зафиксированы на отметке в 12990 руб за штучку.
Вообще интересен подход JBL к созданию новой колонки. Они открыли онлайн-опрос о желаниях пользователей и фанатов. Исходя из этого опроса в колонке может появиться что-то очень удобное.
Все утечки и любые сведения о новом поколении будет появляться на Блохе. Следите за новостями вместе с нами. Всем лайк!
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