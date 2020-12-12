Обзор JBL T460 BT – одни из лучших Bluetooth наушников до 2500 рублей

Недорого и качественно.

JBL уже завоевали кредит доверия своими аудио-аксессуарами, которые, не смотря на свой достаточно скромный (на фоне конкурентов) ценник, выдают неплохой звук. Но для начала надо прийти к пониманию, что такое «неплохой» звук вообще. Те, кто никогда не покупал ничего дороже наушников-капелек за 300 рублей, могут восхититься звучанием JBL T460 BT BLACK, но звукоинженеры и те, кто когда-либо работал со студийными наушниками, скажут, что это неприемлемый звук. Мы же не будем впадать в крайности и придержимся принципа золотой середины.

Но поговорим о звуке, ведь ради этого мы все покупаем наушники?

Как мультимедийный аксессуар JBL T460 BT BLACK прекрасны. Главное, на что обратил внимание автор при первом использовании наушников – достаточно прозрачное звучание. Здесь нет глухого звука и ощущения, будто бы композиция находится где-то дальше, чем должна быть.

У JBL T460 BT BLACK очень неплохие низа, благодаря чему слушатель получат читаемые и детальные басы. Тоже самое можно сказать про верха. Звук не песочит, при этом высокие частоты не кажутся слишком задранными, как это бывает в случае с наушниками-вкладышами.

Кому-то может показаться, что здесь слишком явно выражена середина, благодаря чему у особо чутких меломанов может возникнуть ощущение, что звук местами становится «пластиковым». Назовем это первым минусом наушников, которые не дадут им выйти в высшую лигу аудиоаксессуаров. А теперь перейдем к внешней составляющей.

Внешний вид и сборка

JBL T460 BT BLACK относятся к типу наушников накладного типа. Основной материал – пластик, причем достаточно качественный. В моей ревизии он был матовым и достаточно приятным на ощупь. Отдельного внимания заслуживают амбюшюры. Такой материл не можно не всегда встретить в наушниках в среднебюджетном сегменте. Они очень мягкие, и «не сухие», ни о каком паралоне не идет речи, скорее всего, это заменитель кожи.

Регулируется не только высота наушников, но и сами чашечки JBL T460 BT BLACK и их угол наклона, благодаря наушники можно легко сложить даже в небольшую сумку. Вы просто меняете их угол наклона и фиксируете ближе к ободку аксессуара.

Кстати, ободок пластиковый, мягкой накладки под ним нет, поэтоум кому-то наушники могут показаться твердыми в области верхней части головы. Но автор статьи дискомфортна не испытывал.

Эргономика и автономность

Элементы управления находятся на правой чашечке JBL T460 BT BLACK. Здесь расположена кнопка включения, две кнопки регулировки громкости, а между ними – клавиша паузы или приема/сброса сигнала. Здесь же, только с противоположной стороны, расположился micri-USB порт, с его помощью вы будете заряжать ваши JBL. И вот здесь мы переходим к главному минусу устройства, а именно – автономности.

Производитель заявляет, что при полной зарядке их хватит на 11 часов прослушивания. На деле, если слушать музыку громко, их хватит часов на 6-7. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с наушниками из средне-бюджетного сегмента, где какие-нибудь Sony WX-1000XM3 обеспечат до 30 часов прослушивания. Поэтому, если вы слушаете музыку часто, зарядить их раз в пару дней все равно придется.

Что еще важно знать?

Шумоподавление здесь слабое, не рассчитывайте, что прохожий в метро или просто ваш знакомый не услышит вас. Но назвать эту проблему катастрофической никак нельзя. Периодически во время воспроизведения наушники как-будто теряют связь с устройством, из-за чего воспроизведение аудиопотока может на какое-то время прерваться. Это происходит очень редко, но иногда очень сильно раздражает. Похожая проблема наблюдается у Xiaomi Airdots, но там наушники теряют связь еще чаще.

Думаем, что при ценовом сегменте до 2500 рублей такие огрехи более чем простительны. JBL T460 BT BLACK до сих пор являются одними из самых дешевых беспроводных наушников накладного типа.

Итог

Дадут ли они раскрыться всему спектру звуков хоть в какой-то степени? Однозначно да. Причем, эта модель подойдет для многих жанров. На них отлично слушать акустическую музыку, электронику (спасибо хорошим басам), и даже тяжелую музыку. В конце концов небольшие огрехи всегда можно исправить эквалайзером.

Если вас не пугает маленькая автономность, то возможно что JBL T460 BT BLACK не просто удивят вас, а получат статус одних из самых удачных бюджетных наушников с прекрасным для своего сегмента звуком. Именно такими они стали для автора этого обзора.

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