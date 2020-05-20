Качаем! Вышла iOS 13.5 для всех — что нового
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Apple выпустила финальную версию iOS 13.5 для всех пользователей. Обновление стало доступным для установки в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» или через iTunes (Finder в macOS Catalina).
iOS 13.5: что нового
- iOS 13.5 предоставляет возможность вводить пароль при первом неправильном определении лица функцией Face ID, если на пользователе надета маска. Нововведение призвано упростить доступ к iPhone для пользователей, которые носят защитные маски и испытывают трудности с разблокировкой устройства.
- Добавлена возможность регулировки увеличивающихся плиток при видеозвонках по FaceTime.
- Исправлена ошибка, из-за которой пользователи могли видеть черный экран при воспроизведении видео на некоторых сайтах.
- Исправлена проблема, приводящей к тому, что предлагаемые контакты в меню «Поделиться» не отображаются.
- Устранены другие обнаруженные ранее проблемы, проведены работы по оптимизации и повышению стабильности.
iOS 13.5: поддерживаемые устройства
iOS 13.5 стала доступна для установки пользователям следующих моделей iPhone:
- iPhone SE 2-го поколения
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
Вместе с iOS 13.5 компания Apple выпустила финальную версию iPadOS 13.5, в которой реализованы аналогичные нововведения. Обновления доступны для установки пользователям поддерживаемых устройств прямо сейчас.
Источник: Bloha.ru.
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