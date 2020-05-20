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Качаем! Вышла iOS 13.5 для всех — что нового

20 Май, 2020

Качаем! Вышла iOS 13.5 для всех — что нового

Дождались!

Apple выпустила финальную версию iOS 13.5 для всех пользователей. Обновление стало доступным для установки в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» или через iTunes (Finder в macOS Catalina).

Качаем! Вышла iOS 13.5 для всех — что нового

iOS 13.5: что нового

  • iOS 13.5 предоставляет возможность вводить пароль при первом неправильном определении лица функцией Face ID, если на пользователе надета маска. Нововведение призвано упростить доступ к iPhone для пользователей, которые носят защитные маски и испытывают трудности с разблокировкой устройства.
  • Добавлена возможность регулировки увеличивающихся плиток при видеозвонках по FaceTime.
  • Исправлена ошибка, из-за которой пользователи могли видеть черный экран при воспроизведении видео на некоторых сайтах.
  • Исправлена проблема, приводящей к тому, что предлагаемые контакты в меню «Поделиться» не отображаются.
  • Устранены другие обнаруженные ранее проблемы, проведены работы по оптимизации и повышению стабильности.

iOS 13.5: поддерживаемые устройства

iOS 13.5 стала доступна для установки пользователям следующих моделей iPhone:

  •  iPhone SE 2-го поколения
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE

Вместе с iOS 13.5 компания Apple выпустила финальную версию iPadOS 13.5, в которой реализованы аналогичные нововведения. Обновления доступны для установки пользователям поддерживаемых устройств прямо сейчас.

Источник: Bloha.ru.

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