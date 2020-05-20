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Apple выпустила финальную версию iOS 13.5 для всех пользователей. Обновление стало доступным для установки в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» или через iTunes (Finder в macOS Catalina).

iOS 13.5: что нового

iOS 13.5 предоставляет возможность вводить пароль при первом неправильном определении лица функцией Face ID, если на пользователе надета маска. Нововведение призвано упростить доступ к iPhone для пользователей, которые носят защитные маски и испытывают трудности с разблокировкой устройства.

Добавлена возможность регулировки увеличивающихся плиток при видеозвонках по FaceTime.

Исправлена ошибка, из-за которой пользователи могли видеть черный экран при воспроизведении видео на некоторых сайтах.

Исправлена проблема, приводящей к тому, что предлагаемые контакты в меню «Поделиться» не отображаются.

Устранены другие обнаруженные ранее проблемы, проведены работы по оптимизации и повышению стабильности.

iOS 13.5: поддерживаемые устройства

iOS 13.5 стала доступна для установки пользователям следующих моделей iPhone:

iPhone SE 2-го поколения

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Вместе с iOS 13.5 компания Apple выпустила финальную версию iPadOS 13.5, в которой реализованы аналогичные нововведения. Обновления доступны для установки пользователям поддерживаемых устройств прямо сейчас.

Источник: Bloha.ru.

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