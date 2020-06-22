Самая важная инструкция.

После окончания презентации WWDC 2020 компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 14 для зарегистрированных разработчиков. Установить ее могут и обычные пользователи. В этой инструкции рассказали, как установить iOS 14 beta 1 на iPhone прямо сейчас.

Важно: первые бета-версии iOS нового поколения могут быть нестабильны.

Вышла iOS 14 beta 1 — как установить прямо сейчас

Примечание: эта же инструкция поможет установить вам iPadOS 14.

1. Перейдите из браузера Safari по этой ссылке для загрузки профиля разработчика, необходимого для установки iOS 14 beta 1.

2. Установите профиль разработчика в меню «Настройки» → «Основные» → «Профиль» (потребуется перезагрузка).

3. После перезагрузки перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и начните загрузку iOS 14 beta 1. В первые дни после выхода iOS 14 beta 1 загрузка может быть длительной из-за большого наплыва желающих установить обновление.

Когда выйдет публичная бета-версия iOS 14

Apple выпустит первую публичную бета-версию iOS 14 в июле. Ожидается, что это произойдет ближе к середине месяца. Тогда же Apple выпустит iOS 14 beta 2 для зарегистрированных разработчиков.

Когда выйдет финальная версия iOS 14

Финальная версия iOS 14 для всех пользователей выйдет осенью. Вероятнее всего, релиз прошивки случится в сентябре. Однако отметим, что в этом году возможны корректировки на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире. Из-за этого Apple может перенести презентацию новых iPhone 12, а вместе с ней и запуск финальной версии iOS 14.

Кроме этого, на поздний выход iOS 14 может повлиять тот факт, что презентация операционной системы состоялась во второй половине июня. Обычно Apple анонсирует новые версии iOS в самом начале июня.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)