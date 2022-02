Качественные изображения Redmi K50 Pro — очевидно, таким он и будет

От известного инсайдера.

Известный инсайдер, использующий псевдоним OnLeaks, публикует качественные изображения смартфона Redmi K50 Pro, который должны представить в самое ближайшее время. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с рендерами.

Ничего необычного, стиль серии Redmi K сохранен. Это сдержанная модель. За вычурностью к Redmi K50 Gaming Edition.

So… This is the #Xiaomi #RedmiK50Pro! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

On behalf of @zoutons_uae -> https://t.co/fRBnnSX81g pic.twitter.com/3KytABkegt

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2022