Качественные изображения Redmi K50 Pro — очевидно, таким он и будет

От известного инсайдера.

Известный инсайдер, использующий псевдоним OnLeaks, публикует качественные изображения смартфона Redmi K50 Pro, который должны представить в самое ближайшее время. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с рендерами.

Ничего необычного, стиль серии Redmi K сохранен. Это сдержанная модель. За вычурностью к Redmi K50 Gaming Edition.

Также сообщается, что Рэдми К50 Про получит камеру с тремя датчиками, главный будет 64-мегапиксельным. Габариты устройства составят 16,32 на 7,62 на 0,87 см. Дисплей тут на 6,6 дюйма. Вероятно, речь идет о 120-герцовой OLED-панели.

Железо? Топовое: Snapdragon 8 Gen 1, до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти. Батарея? На 4700 мА*ч со сверхбыстрой 120-ваттной зарядкой.

Известно, что в качестве ОС будет использована Android 12 в связке с MIUI 13.

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