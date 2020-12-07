Качественные изображения Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra — выглядят дорого и стильно
Топовые самсунги.
Популярный сайт LetsGoDigital выложил в сеть рендеры смартфонов модельного ряда Galaxy S21 от корейского техногиганта Samsung. Изображения и правда изумительного качества. Утверждается, что они созданы не богатым воображением художника, а на основе реальных официальных промо-материалов Samsung. Где они их взяли? Получили от некого секретного источника.
Смотрятся все три новых Гэлэкси С21 стильно, дорого и современно.
Вот таким будет простой Гэлэкси С21 (в Европе за него, по слухам, будут просить от 900 евро):
А это более дорогой Гэлэкси С21 Плюс:
Претендент на вхождение в топ-5 в бенчмарке DxOMark, не иначе.
И, наконец, лопатофон Гэлэкси С21 Ультра:
Этот гигантский флагман с поддержкой стилуса S Pen будет стоить целое состояние (как и Айфон 12 Про Макс).
Первые живые фото Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra подтверждают дизайн выше:
Когда их, наконец, представят? По слухам, в январе 2021 года.
Какими они будут технически? Читаем тут.
Источник: LetsGoDigital
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