Качественные изображения Xiaomi Mi 11
Смотрится дорого.
Портал SlashLeaks опубликовал качественные рендеры и одну реальную фотографию смартфона Xiaomi Mi 11. Мы видим гаджет в трех расцветках — серебристой, голубой и черной.
Мы также заметили упоминание 108-мегапиксельного сенсора на блоке тыльной камеры. Характеристики двух других датчиков не уточняются, но, по словам аналитиков, Xiaomi Mi 11 получит телевик и ультраширокоугольный модуль.
Loving the colors already! 🔥🔥
I love it! 😍😍😍 #Mi11
📷: @TechnoAnkit1 pic.twitter.com/5jvV9OgoNv
— Mi Update Philippines (@miupdateph) December 25, 2020
Аппаратной основой девайс, как мы уже знаем, станет Snapdragon 888. Именно Xiaomi Mi 11 станет первым смартфоном с этой флагманской SoC.
Представят гаджет уже 28 декабря 2020 года.
Источник: SlashLeaks
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