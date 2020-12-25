Качественные изображения Xiaomi Mi 11

Смотрится дорого.

Портал SlashLeaks опубликовал качественные рендеры и одну реальную фотографию смартфона Xiaomi Mi 11. Мы видим гаджет в трех расцветках — серебристой, голубой и черной.

Мы также заметили упоминание 108-мегапиксельного сенсора на блоке тыльной камеры. Характеристики двух других датчиков не уточняются, но, по словам аналитиков, Xiaomi Mi 11 получит телевик и ультраширокоугольный модуль.

Аппаратной основой девайс, как мы уже знаем, станет Snapdragon 888. Именно Xiaomi Mi 11 станет первым смартфоном с этой флагманской SoC.

Представят гаджет уже 28 декабря 2020 года.

Источник: SlashLeaks

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