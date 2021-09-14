Качественные рендеры iPhone 13 и iPhone 13 Pro за несколько часов до анонса

Посмотрим.

Сегодня в сети появились качественные рендеры Айфонов 13. Гаджеты демонстрируются в чехлах. На картинка мы видим iPhone 13 и iPhone 13 Pro.

Смотрятся устройства шикарно. Защитные чехлы красоту айфонов совсем не портят.

Напомним, чего ждем от новинок больше всего:

Улучшенных камер с режимом астрофотографии, портретным видео и новыми фильтрами ;

; Увеличенных батарей ;

; Дисплеев с частотой обновления от 1 до 120 Гц для Прошек ;

; Реверсивную зарядку ;

; Уменьшенный размер челки с модулем Face ID ;

; Поддержку спутниковой связи .

Почитать о новых айфонах вы можете здесь.

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