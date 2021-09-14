Качественные рендеры iPhone 13 и iPhone 13 Pro за несколько часов до анонса
Посмотрим.
Сегодня в сети появились качественные рендеры Айфонов 13. Гаджеты демонстрируются в чехлах. На картинка мы видим iPhone 13 и iPhone 13 Pro.
Смотрятся устройства шикарно. Защитные чехлы красоту айфонов совсем не портят.
Напомним, чего ждем от новинок больше всего:
- Улучшенных камер с режимом астрофотографии, портретным видео и новыми фильтрами;
- Увеличенных батарей;
- Дисплеев с частотой обновления от 1 до 120 Гц для Прошек;
- Реверсивную зарядку;
- Уменьшенный размер челки с модулем Face ID;
- Поддержку спутниковой связи.
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