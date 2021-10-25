Качественные рендеры нового MacBook Air с дисплеем mini-LED

Смотрим.

Известный инсайдер Джон Проссер вместе с художником под псевдонимом Renders by Ian опубликовали рендеры следующего поколения MacBook Air.

Ноутбук, напомним, будет базироваться на чипсете M2. Кроме того, устройство получит один порт Thunderbolt 4 и поддержку магнитной зарядки MagSafe. Еще одно важное нововведение — дисплей mini-LED, как у нового MacBook Pro.

Судя по изображениям, дизайнеры Apple черпают вдохновение в линиях iPhone 12 и iPhone 13. У MacBook Air 2022 (условное название, в продажу он поступит как просто MacBook Air или даже MacBook без лишних слов). У лэптопа точно будут тонкие рамки и челка, как MacBook Pro.

Дата начала продаж? Начало 2022 года.

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