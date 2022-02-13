Качественные рендеры Samsung Galaxy A23 5G на основе CAD-изображений
Смотрим.
Портал Gizmochina, сославшись на инсайдера Стива Хэммерстофера, публикует изображения смартфона Galaxy A23 5G, основанные на CAD-рендерах.
Внешне новинка похожа на Galaxy A22. А также на Galaxy A32, A52 и A72. Габариты устройства: 16,54 на 7,7 на 0,85 см. Если считать толщину с выступом камеру, то выходит 1,03 см.
Дактилоскопический сканер размещен в кнопке включения/выключения. Смартфон сохранил 3,5-мм джек для проводных наушников.
У Galaxy A23 5G будет 6,6-дюймовый дисплей, тыльная камера с датчиками на 50+5+2 Мп.
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