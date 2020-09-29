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Как Apple распознаёт ваш неидеальный почерк в заметках?

29 Сен, 2020

Как Apple распознаёт ваш неидеальный почерк в заметках?

iPadOS 14 преобразует ваш рукописный текст в машинный.

Недавно журнал Популярная механика опубликовал интервью с человеком, который знает про программное обеспечение Apple абсолютно всё, это вице-президент по разработке ПО компании. Он рассказал, как у них получилось, чтобы iPad смог разобрать ваши каракули и преобразовал их в печатный текст. Эта технология называется Scribble, но она вовсе не является для купертиновцев чем-то новым, подобная технология уже присутствовала в их продукции ещё в начале 90-ых, тогда она называлась Apple NewTone.

Apple Pencil

Это был КПК, на экране которого можно было делать заметки стилусом, а потом они превращались в текст. Но проект был закрыт Стивом Джобсом в 1998 из-за низких продаж, они были вызваны сбоями в работе NewTone. Баги исправляли, а система сама подстраивалась под каждого пользователя, с каждым разом всё лучше разбиралась именно его почерк. Но большое количество жалоб не позволило такой прорывной новинке занять пальму первенства.

 

Apple NewTone

 

Так что же случилось теперь? Новая технология является переосмыслением и возвращением к той идее, опередившей время. Но как же система понимает именно мой некрасивый почерк? Всё дело в том, что система самообучаема, а в связке с высокочувствительными Apple Pencil и современными экранами предугадывает ваш дальнейший текст. У каждого из нас есть свои особенности написания текста вручную, как и особенности речевых оборотов в разговоре с живым человеком, а запоминая такие детали и анализируя их iPadOS 14 и творит чудеса.

 

Это стало возможно благодаря тысячам добровольцев по всему миру. Им раздали iPad и Apple Pencil, а потом буквально заставили много писать от руки. Так библиотека почерков пополнилась очень быстро, а система обучилась анализировать и предугадывать.

Так что не старайтесь показать iPad свой лучший почерк, он разберётся и так.

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