Как Apple распознаёт ваш неидеальный почерк в заметках?

iPadOS 14 преобразует ваш рукописный текст в машинный.

Недавно журнал Популярная механика опубликовал интервью с человеком, который знает про программное обеспечение Apple абсолютно всё, это вице-президент по разработке ПО компании. Он рассказал, как у них получилось, чтобы iPad смог разобрать ваши каракули и преобразовал их в печатный текст. Эта технология называется Scribble, но она вовсе не является для купертиновцев чем-то новым, подобная технология уже присутствовала в их продукции ещё в начале 90-ых, тогда она называлась Apple NewTone.

Это был КПК, на экране которого можно было делать заметки стилусом, а потом они превращались в текст. Но проект был закрыт Стивом Джобсом в 1998 из-за низких продаж, они были вызваны сбоями в работе NewTone. Баги исправляли, а система сама подстраивалась под каждого пользователя, с каждым разом всё лучше разбиралась именно его почерк. Но большое количество жалоб не позволило такой прорывной новинке занять пальму первенства.

Так что же случилось теперь? Новая технология является переосмыслением и возвращением к той идее, опередившей время. Но как же система понимает именно мой некрасивый почерк? Всё дело в том, что система самообучаема, а в связке с высокочувствительными Apple Pencil и современными экранами предугадывает ваш дальнейший текст. У каждого из нас есть свои особенности написания текста вручную, как и особенности речевых оборотов в разговоре с живым человеком, а запоминая такие детали и анализируя их iPadOS 14 и творит чудеса.

Это стало возможно благодаря тысячам добровольцев по всему миру. Им раздали iPad и Apple Pencil, а потом буквально заставили много писать от руки. Так библиотека почерков пополнилась очень быстро, а система обучилась анализировать и предугадывать.

Так что не старайтесь показать iPad свой лучший почерк, он разберётся и так.

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