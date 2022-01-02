Как Apple Watch Series 7 спасает жизни — смотрим видео

Наглядно!

Купертиновцы представили новое классное видео, посвященное главной функции умных часов Apple Watch Series 7 (да и всех других тоже, не обязательно семерки). Речь идет о спасении жизней.

Мы все знаем, что смарт-часы способны вызвать скорую, полицию, МЧС или любую другую службу. Как? Достаточно зажать колесико Digital Crown, а затем выбрать Экстренный вызов — SOS.



В 60-секундом видео мы видим, как именно часы могут спасти жизнь. Джэйсон, Джим и Амэнда выжили именно благодаря сигналу, отправленному с Эпл Уотч!

А ведь еще смарт-часы умеют оповещать о падении.

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