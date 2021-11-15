Как будет выглядеть HONOR 60 — смотрим на первый постер
Каким он будет?
В популярной в Китае социальной сети Weibo опубликовано изображение первого рекламного постера HONOR 60. Сетевые аналитики равнее заявляли, смартфон представят совсем скоро, буквально через две недели, в самом начале декабря.
Новинка, опять же, по слухам, будет базироваться на чипсете Snapdragon 870, получит источник питания на 4500 мА*ч с 65-ваттной скоростной зарядкой. Также обещают улучшить камеру по сравнению с HONOR 50.
На постере мы видим намек на астрофотографию. Вероятно, что у HONOR 60 будет особый режим для качественной съемки звездного неба.
Подробнее об устройстве читаем в нашей заметке, посвященной HONOR 60.
Ну а о серии HONOR 50 вы может почитать ниже:
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