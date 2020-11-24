Как будет выглядеть iOS 15? А вот так!
Художник покажет.
Мы уже знаем, какие айфоны обновятся до iOS 15 в следующем году. Да, владельцам iPhone 6s и iPhone SE первого поколения скорее всего не повезет. Входным билетом в мир новой iOS станет iPhone 7. А как она будет выглядеть?
Художник из Aaple_Lab считает, что примерно так:
#iOS 15 should receive a complete #system #redesign!
Here's your first look at the #iOS15 #concept 👀
Made by @aaple_lab pic.twitter.com/FqlxKBxIOe
— Apple Lab (@aaple_lab) November 23, 2020
Судя по тому, что мы видим, нас ждет довольно серьезный редизайн. Особенно сильно изменится Центр управления. Если он действительно будет выглядеть так, мы не против. Стильно, лаконично и свежо.
Также заметно, что иконки приложений стали более круглыми. Интересная однако тенденция — пока Айфоны становятся все более острыми, iOS круглеет.
Источник: Twitter
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