Как будет выглядеть iOS 15? А вот так!

Художник покажет.

Мы уже знаем, какие айфоны обновятся до iOS 15 в следующем году. Да, владельцам iPhone 6s и iPhone SE первого поколения скорее всего не повезет. Входным билетом в мир новой iOS станет iPhone 7. А как она будет выглядеть?

Художник из Aaple_Lab считает, что примерно так:

#iOS 15 should receive a complete #system #redesign!

Here's your first look at the #iOS15 #concept 👀

Made by @aaple_lab pic.twitter.com/FqlxKBxIOe

— Apple Lab  (@aaple_lab) November 23, 2020