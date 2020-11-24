Как будет выглядеть iOS 15? А вот так!

Художник покажет.

Мы уже знаем, какие айфоны обновятся до iOS 15 в следующем году. Да, владельцам iPhone 6s и iPhone SE первого поколения скорее всего не повезет. Входным билетом в мир новой iOS станет iPhone 7. А как она будет выглядеть?

Художник из Aaple_Lab считает, что примерно так:

Судя по тому, что мы видим, нас ждет довольно серьезный редизайн. Особенно сильно изменится Центр управления. Если он действительно будет выглядеть так, мы не против. Стильно, лаконично и свежо.

Также заметно, что иконки приложений стали более круглыми. Интересная однако тенденция — пока Айфоны становятся все более острыми, iOS круглеет.

Источник: Twitter

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 3)

из 5, оценили: