Как будет выглядеть iPhone без «челки» — показываем

Вот он какой.

Хорошо известный инсайдер и талантливый дизайнер Бен Гескин (Ben Geskin) показал, как может выглядеть айфон без «челки».

Этот вариант находится на изображении в нижнем правом углу. К сожалению, мы не знаем, когда Apple выпустит такое устройство. Вероятно, что ждать придется еще пару лет.

Which future notch design would you prefer before the ultimate all-screen iPhone? Shorter or narrower? I'm for the shorter, because I think it's more closer to the ultimate one

*this is an original concept, not based on any actual or undisclosed Apple product* pic.twitter.com/QEhlvd6MfV

— Ben Geskin 📸📱⌚️ (@BenGeskin) October 9, 2020