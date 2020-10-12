Как будет выглядеть iPhone без «челки» — показываем

Вот он какой.

Хорошо известный инсайдер и талантливый дизайнер Бен Гескин (Ben Geskin) показал, как может выглядеть айфон без «челки».

Этот вариант находится на изображении в нижнем правом углу. К сожалению, мы не знаем, когда Apple выпустит такое устройство. Вероятно, что ждать придется еще пару лет.

Which future notch design would you prefer before the ultimate all-screen iPhone? Shorter or narrower? I'm for the shorter, because I think it's more closer to the ultimate one *this is an original concept, not based on any actual or undisclosed Apple product* pic.twitter.com/QEhlvd6MfV — Ben Geskin 📸📱⌚️ (@BenGeskin) October 9, 2020

Он также продемонстрировал iPhone 12 Mini с укороченным вариантом выреза под модуль Face ID. Он действительно меньше по ширине, но несколько больше по высоте. Вот он внизу слева.

Наконец, сверху справа мы видим возможный вариант iPhone 13 с компактной «челкой».

Напомним, что айфоны нового поколения мы увидим уже завтра, 13 октября. Купертиновцы представят сразу четыре новых модели — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: Twitter

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