Как будет выглядеть MacBook Air 2022 в дизайне iMac 2021

Нескучно.

Уже видели новые iMac 2021? Немного цвета не помешает. Легко представить, что такими станут все Mac, даже портативные.

Особенно в переменах нуждается MacBook Air. Его дизайн не сильно изменился с момента запуска этой линейки.

Пора сделать MacBook Air ярче. Как модель будет выглядеть, если позаимствует стиль iMac 2021?

В сети появился интересный концепт MacBook Air 2022. Согласно ему – ноутбук выйдет в 6 необычных оттенках.

Обратите внимание на белую рамку вокруг экрана. Клавиатура тоже белая – неординарное оформление.

Можно сказать – свежо. Купили бы подобный MacBook Air 2022?

Источник: 9to5mac.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)