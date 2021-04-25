Как будет выглядеть MacBook Air 2022 в дизайне iMac 2021
Нескучно.
Уже видели новые iMac 2021? Немного цвета не помешает. Легко представить, что такими станут все Mac, даже портативные.
Особенно в переменах нуждается MacBook Air. Его дизайн не сильно изменился с момента запуска этой линейки.
Пора сделать MacBook Air ярче. Как модель будет выглядеть, если позаимствует стиль iMac 2021?
В сети появился интересный концепт MacBook Air 2022. Согласно ему – ноутбук выйдет в 6 необычных оттенках.
Обратите внимание на белую рамку вокруг экрана. Клавиатура тоже белая – неординарное оформление.
Можно сказать – свежо. Купили бы подобный MacBook Air 2022?
Источник: 9to5mac.com
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