Как быстро и сразу освободить много места на iPhone
Помогаем.
С заканчивающимся пространством рано или поздно сталкиваются все владельцы айфонов. Вообще все. Хоть у них накопитель на 512 ГБ и 2 ТБ пространства в iCloud’е (хотя чаще, конечно, у тех у кого версия с маленьким объем флеш-памяти и нет выгрузки фото в iCloud). Расскажем, куда смотреть в первую очередь и что делать, чтобы быстро и безболезненно освободить место.
Итак, начнем.
Смотрим Хранилище
Первым делом заходим в Настройки, идем в пункт Основные и вкладку Хранилище. Давно не заходили в увесистую игру? Зачем тогда она вам? Удаляйте.
Смотрим, сколько занимает WhatsApp и Telegram
Много? Тогда делаем так:
Открываем WhatsApp, заходим в Настройки, а после в Данные и Хранилище. Управление хранилищем, что тут? А вот что:
Чистим. Удаляем либо по размеру файлов, либо по чатам.
С Telegram примерно также. Можно зайти в кеш. Как? Сначала идем в Настройки. После в Данные и Память. И, наконец, Использование памяти. Там же нажимаем Очистить кэш Telegram.
Не помогло? Плохо. Что делать?
Смотрите емкость Другое и Система
Где? Там же, где вы в начале смотрели, сколько свободного места на Айфоне. В Хранилище.
Разросся? Придется стирать айфон в ноль и настраивать как новое устройство. Как? Читаем тут.
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