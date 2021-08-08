Как быстро и сразу освободить много места на iPhone

Помогаем.

С заканчивающимся пространством рано или поздно сталкиваются все владельцы айфонов. Вообще все. Хоть у них накопитель на 512 ГБ и 2 ТБ пространства в iCloud’е (хотя чаще, конечно, у тех у кого версия с маленьким объем флеш-памяти и нет выгрузки фото в iCloud). Расскажем, куда смотреть в первую очередь и что делать, чтобы быстро и безболезненно освободить место.

Итак, начнем.

Смотрим Хранилище

Первым делом заходим в Настройки, идем в пункт Основные и вкладку Хранилище. Давно не заходили в увесистую игру? Зачем тогда она вам? Удаляйте.

Смотрим, сколько занимает WhatsApp и Telegram

Много? Тогда делаем так:

Открываем WhatsApp, заходим в Настройки, а после в Данные и Хранилище. Управление хранилищем, что тут? А вот что:

Чистим. Удаляем либо по размеру файлов, либо по чатам.

С Telegram примерно также. Можно зайти в кеш. Как? Сначала идем в Настройки. После в Данные и Память. И, наконец, Использование памяти. Там же нажимаем Очистить кэш Telegram.

Не помогло? Плохо. Что делать?

Смотрите емкость Другое и Система

Где? Там же, где вы в начале смотрели, сколько свободного места на Айфоне. В Хранилище.

Разросся? Придется стирать айфон в ноль и настраивать как новое устройство. Как? Читаем тут.

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