И нужно ли вообще это делать?

Необходимо ли перезагружать iPhone время от времени для его ускорения? Этот вопрос постоянно возникает у пользователей, особенно когда iPhone внезапно начинает подтормаживать. В этом материале рассказали, как часто нужно перезагружать iPhone, а также узнали экспертное мнение по этому вопросу одного из бывших сотрудников технической поддержки Apple.

Как часто нужно перезагружать iPhone?

У пользователей iPhone нет единого мнения по поводу того, как часто нужно перезагружать смартфон. Часть пользователей считает, что это пустая трата времени и никаких улучшений благодаря перезагрузке не происходит. Другая часть уверена, что перезагрузка помогает прилично ускорять iPhone и даже сбрасывать различные программные ошибки, которые могут возникать в процессе использования смартфона.

Вот ответ одного из бывших сотрудников Genius Bar по этому поводу:

«Когда я работал в Apple, то мы регулярно рекомендовали пользователям iPhone делать перезагрузку смартфона в случае, если на смартфоне произошел какой-то сбой или он вдруг начал работать медленно. Это один из официальных базовых советов по исправлению сбоев на iPhone. Но на самом деле я бы советовал пользователям делать профилактическую перезагрузку каждую неделю. Здесь такой же принцип, как и на обычном компьютере. После того, как вы перезагрузите компьютер спустя несколько дней работы, то сразу заметите, что он стал работать быстрее. Это же в общих чертах относится и к iPhone».

Таким образом, перезагрузка iPhone действительно полезна и ее желательно выполнять время от времени, например, раз в неделю. Разумеется, как и подчеркнул сотрудник Apple, перезагрузка вовсе не является обязательно для нормальной работы iPhone. Тем не менее, своевременная перезагрузка поможет держать iPhone в лучшем тонусе в плане производительности.

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