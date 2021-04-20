Как часто россияне меняют смартфоны?

Раз в год.

Интересной статистикой поделился сервис “Объявления”, созданный соцсетью “ВКонтакте”. Отчет касается публикаций о продаже смартфонов, бывших в употреблении.

Создатели лотов пишут, как долго владели устройством. Числа опубликованы любопытные.

33% пользователей продают телефоны через год после покупки. Еще четверть аудитории избавляется от гаджетов спустя 6 месяцев.

Большая часть аппаратов – модели на базе Android. Предложений iPhone вдвое меньше.

Среди подержанных айфонов особенно популярны iPhone 8 и iPhone X.

Источник: iz.ru

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