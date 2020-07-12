Как добавить беспроводную зарядку на любой iPhone за копейки

Улучшите свой iPhone сами!

Устали от своего iPhone, а покупать новый пока нет возможности? Освежите свой смартфон, добавив ему совершенно новую функцию — беспроводную зарядку. Вопреки расхожему мнению, сделать это можно очень просто и более чем доступно. Рассказали о том, как правильно, но недорого добавить беспроводную зарядку на любой iPhone в этом материале.

Лучший способ. Чехлы с беспроводной зарядкой

Для iPhone выпускаются специальные чехлы, поддерживающие беспроводную зарядку. Еще несколько лет назад такие чехлы были толстые и неприятные в использовании, но сейчас другое дело.

Чехлы с беспроводной зарядкой для iPhone стали тонкими и даже красивыми. Выглядят они так:

Такие чехлы доступны для всех моделей iPhone без поддержки беспроводной зарядки и стоят они вполне недорого. Однако важно выбрать качественный чехол и не покупать первую попавшуюся модель за условные 200 рублей. Подобные явно небезопасны в использовании и легко могут загореться или как-либо повредить iPhone.

Ниже мы отобрали проверенные чехлы с беспроводной зарядкой для всех моделей iPhone, которые можно брать.

Как работают такие чехлы? Для пользователя все просто. Необходимо лишь надеть чехол на iPhone и вставить коннектор Lightning (он идет прямо в чехле) в разъем смартфона. Сразу после этого iPhone можно класть на док-станцию беспроводной зарядки и произойдет чудо — iPhone начнет заряжаться. Отметим, что такие чехлы и описанные ниже приемники поддерживают именно Qi-зарядки с помощью которых без проводов заряжаются те же iPhone XS и iPhone XS Max.

Дешевый способ. Приемник Qi-зарядки

Альтернативным способом оснащения любого iPhone беспроводной зарядкой является покупка специального Qi-совместимого приемника. Их минус в том, что они выглядят совсем некрасиво и испортят внешний вид iPhone. С другой же стороны, приемники очень тонкие и без проблем закрываются большинством чехлов — их становится не видно.

Вот как выглядят такие приемники:

Принцип их работы тот же, что у чехлов. Приемник крепится на крышку iPhone, коннектор от приемника вставляется в разъем Lightning и все — беспроводная зарядка активирована.

Есть по-настоящему дешевые приемники. Они позволяют добавить беспроводную зарядку на iPhone «за копейки»:

Приемник Olaf — 100 рублей .

. Приемник Proelio — 107 рублей.

А есть более дорогая модель, которую мы рекомендуем сильнее. Это приемник от известного производителя Baseus, который специализируется на зарядных аксессуарах. Такой приемник стоит уже 466 рублей. И выглядит он более эстетично.

Еще нужна док-станция — какую брать?

Да, для беспроводной зарядки, разумеется понадобится, док-станция. И вновь мы настоятельно не советуем брать модели за 200-300 рублей. Они не просто небезопасны, так еще и заряжают iPhone с ужасно медленной скоростью. Такая «инновация» вам точно не понравится и вы на следующий же день начнете заряжать iPhone по-старинке при помощи кабеля.

Брать можно следующие три модели. Они созданы известными производителями, быстро заряжать и проверены тысячами покупателей.

Вот так, потратив не больше 2000 рублей (в теории можно уложиться в 500 рублей) вы оснастите свой iPhone полноценной беспроводной зарядкой.

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