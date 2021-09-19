Как добавить новые папки для фильтрации почты на iPhone
Удобно и просто.
Можно ли добавить дополнительные папки на главный экран почтового клиента для более удобной фильтрации почты на iPhone? Да, вполне. Да еще и очень легко. И мы расскажем и покажем, что нужно для этого сделать.
Начнем.
Открываем стандартное приложение Почта на своем Айфоне.
Переходим в Почтовые ящики (у меня клиент Gmail в качестве стандартного, у вас может быть иначе).
Нажимаем изменить в (значок в верхнем углу слева).
Отмечаем папки, какие хотим видеть на главном экране Почты (например, с вложениями, отправленные сегодня или что-то еще).
Теперь нажимаем готово.
Всё! С почтой теперь работать станет удобнее.
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