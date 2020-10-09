Как добавить виджет «Здоровье» на iPhone – Hidgets
Важный виджет появился, но не от самой Apple.
Хоть в iOS 14 и появилась возможность добавлять виджеты, но пока не все приложения поддерживают эту возможность. Даже не у всех встроенных утилит это получается. Я пытался добавить виджет «Здоровье», но это сделать было невозможно. Решение появилось благодаря стороннему разработчику.
Разработчик Марсель Шмитц создал очень удобное и простое приложение Hidgets.
В нём есть возможность добавить аж четыре виджета:
- Динамика сна;
- Количество проделанных шагов;
- Сердцебиение;
- Показания весов для желающих похудеть.
Каждый виджет подразумевает настройку. Можно немного изменить дизайн, выбрать количество отображаемых данных. А также выбрать приложение, которое откроется при нажатии на виджет. Выбор из «Здоровье» и Hidgets.
Дизайн может быть монохромным или с цветным названием виджета. Информативность может быть разной: только последнее значение или ещё и среднее показание за неделю. Виджеты поддерживают тёмную и светлую темы.
Это пока первая сборка программы, но разработчик уже готовит обновления. В них мы ожидаем выбор размеров виджета и дополнительные функции.
Важно:
- Пока приложение поддерживается только на iPhone.
- Доступен только английский язык.
- Стоит 149 р.
- Отсутствует пробный период.
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