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Как добавить виджет «Здоровье» на iPhone – Hidgets

9 Окт, 2020

Как добавить виджет «Здоровье» на iPhone – Hidgets

Важный виджет появился, но не от самой Apple.

Хоть в iOS 14 и появилась возможность добавлять виджеты, но пока не все приложения поддерживают эту возможность. Даже не у всех встроенных утилит это получается. Я пытался добавить виджет «Здоровье», но это сделать было невозможно. Решение появилось благодаря стороннему разработчику.

Hidgets - виджеты для iPhone

Разработчик Марсель Шмитц создал очень удобное и простое приложение Hidgets.

Hidgets - виджеты для iPhone

В нём есть возможность добавить аж четыре виджета:

  1. Динамика сна;
  2. Количество проделанных шагов;
  3. Сердцебиение;
  4. Показания весов для желающих похудеть.

Hidgets - виджеты для iPhone

Каждый виджет подразумевает настройку. Можно немного изменить дизайн, выбрать количество отображаемых данных. А также выбрать приложение, которое откроется при нажатии на виджет. Выбор из «Здоровье» и Hidgets.

Дизайн может быть монохромным или с цветным названием виджета. Информативность может быть разной: только последнее значение или ещё и среднее показание за неделю. Виджеты поддерживают тёмную и светлую темы.

Это пока первая сборка программы, но разработчик уже готовит обновления. В них мы ожидаем выбор размеров виджета и дополнительные функции.

Важно:

  • Пока приложение поддерживается только на iPhone.
  • Доступен только английский язык.
  • Стоит 149 р.
  • Отсутствует пробный период.

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