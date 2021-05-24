Как год пандемии и удаленки изменил жизнь россиян — исследование Honor

Любопытно.

2020 год стал годом пандемии (2021 год тоже такой, но все уже не так жестко), который не мог не отразиться на нашей жизни. В апреле и мае прошлого года мы вовсе сидели дома. А потом пытались спасти свой бизнес, найти новую работу, сохранить старую и так далее. Школьники учились дома, студенты сдавали сессии через веб-камеры и прочее, прочее.

И вот Honor публикует любопытную инфографику о том, как изменилась наша жизнь.

Вот самое любопытное:

Компьютерами мы стали чаще пользоваться в спальне.

В 2 раза сократился процент тех, кто использовал ноутбук для просмотра кино. Работать также стали реже. Все чаще использовали его для развития детей .

И вот еще:

Аж 4% запирались в туалете и работали там (в комнатах очевидно мешали дети). Многие вовсе работали на улице или автобусах.

А вот и хорошее — за год удалось сэкономить 309 часов за счет удаленного формата. Как? Просто. Мы не ездили в автобусах, не стояли в пробке, не ходили на работу пешком.

А вот, что с личной жизнью. Женам мужья стали уделять внимание в 2 раза реже, чем раньше. Кататься за границу также стали не так часто… А что делали на удаленке вы? Как пережили тот необычный год?

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