Новости

Как год пандемии и удаленки изменил жизнь россиян — исследование Honor

24 Май, 2021

Как год пандемии и удаленки изменил жизнь россиян — исследование Honor

Любопытно.

2020 год стал годом пандемии (2021 год тоже такой, но все уже не так жестко), который не мог не отразиться на нашей жизни. В апреле и мае прошлого года мы вовсе сидели дома. А потом пытались спасти свой бизнес, найти новую работу, сохранить старую и так далее. Школьники учились дома, студенты сдавали сессии через веб-камеры и прочее, прочее.

Главное о коронавирусе COVID-19 на 8 апреля.

И вот Honor публикует любопытную инфографику о том, как изменилась наша жизнь.

Вот самое любопытное:

  • Компьютерами мы стали чаще пользоваться в спальне.
  • В 2 раза сократился процент тех, кто использовал ноутбук для просмотра кино. Работать также стали реже. Все чаще использовали его для развития детей.

И вот еще:

Аж 4% запирались в туалете и работали там (в комнатах очевидно мешали дети). Многие вовсе работали на улице или автобусах.

А вот и хорошее — за год удалось сэкономить 309 часов за счет удаленного формата. Как? Просто. Мы не ездили в автобусах, не стояли в пробке, не ходили на работу пешком.

А вот, что с личной жизнью. Женам мужья стали уделять внимание в 2 раза реже, чем раньше. Кататься за границу также стали не так часто… А что делали на удаленке вы? Как пережили тот необычный год?

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий