Как iOS 14.5.1 влияет на автономность? Тест на 7 айфонах
По версии iAppleBytes.
Популярный YouTube-канал iAppleBytes продолжает изучать обновление iOS 14.5.1. Его автор устроил масштабный тест батареи.
В эксперименте приняло участие 7 моделей iPhone. Самых разных лет выпуска (кроме новых iPhone 12).
Все устройства прошли через Battery Test в бенчмарке Geekbench 4. Сколько времени гаджеты продержались до полной разрядки? Вот результаты:
- iPhone SE – 2 часа 55 минут
- iPhone 6S – 2 часа 56 минут
- iPhone 8 – 3 часа 31 минута
- iPhone SE2020 – 3 часа 34 минут
- iPhone 7 – 3 часа 45 минут
- iPhone XR – 5 часов
- iPhone 11 – 5 часов 25 минут
Как видите – рекордсменами автономности стали iPhone 11 и iPhone XR.
Что по баллам Battery Score в Geekbench? iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone SE2020 набрали в iOS 14.5.1 больше, чем в iOS 14.5. Меньше очков у iPhone XR и iPhone 11.
Подробнее – в ролике iAppleBytes. Обязательно посмотрите.
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