Как iOS 14.5.1 влияет на автономность? Тест на 7 айфонах

По версии iAppleBytes.

Популярный YouTube-канал iAppleBytes продолжает изучать обновление iOS 14.5.1. Его автор устроил масштабный тест батареи.

В эксперименте приняло участие 7 моделей iPhone. Самых разных лет выпуска (кроме новых iPhone 12).

Все устройства прошли через Battery Test в бенчмарке Geekbench 4. Сколько времени гаджеты продержались до полной разрядки? Вот результаты:

iPhone SE – 2 часа 55 минут

– 2 часа 55 минут iPhone 6S – 2 часа 56 минут

– 2 часа 56 минут iPhone 8 – 3 часа 31 минута

– 3 часа 31 минута iPhone SE2020 – 3 часа 34 минут

– 3 часа 34 минут iPhone 7 – 3 часа 45 минут

– 3 часа 45 минут iPhone XR – 5 часов

– 5 часов iPhone 11 – 5 часов 25 минут

Как видите – рекордсменами автономности стали iPhone 11 и iPhone XR.



Что по баллам Battery Score в Geekbench? iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone SE2020 набрали в iOS 14.5.1 больше, чем в iOS 14.5. Меньше очков у iPhone XR и iPhone 11.

Подробнее – в ролике iAppleBytes. Обязательно посмотрите.

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