Как iPad Pro, только за $250 — Chuwi HiPad Plus

Есть такой!

Китайский производитель Chuwi представил планшет под названием HiPad Plus. Внешне от почти неотличим от дорогущего iPad Pro последнего поколения. Но стоит всего 250 баксов (менее 20 тысяч рублей).

HiPad Plus получил те же острые грани, что у премиального Айпэда и последних Айфонов. Дисплей здесь тоже 11-дюймовый. Это IPS-панель с разрешением 2K.

Наконец, корпус новинки алюминиевый, так что даже на ощупь недорогой китаец напоминает изделие купертиновцев.

А что же с железом? Аппаратной основой является чип MT8183 от MediaTek. У HiPad Plus 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, батарея на 7300 мА*ч. Тыльная камера 13-мегапиксельная, а фронтальная на 8 Мп. Работает планшет на Android 10.

Весит гаджет 0,5 кг, он очень тонкий, толщина равна всего 6,9 мм.

С нетерпением ждем появления девайса в РФ.

Источник: Gizchina

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)