Как использовать новые жесты для перетягивания текста в iOS 15 на iPhone
Расскажем и покажем.
В iOS 15 можно жестами перетянуть контент из одного приложения в другое. Особенно это удобно с текстом. Нашли что-то интересное в Интернете? Скопируйте. Без занудного контекстного меню и долгих «копипастов». Как? Покажем, расскажем.
Для начала выясним, что можно перетянуть.
- Текст;
- Вкладки и ссылки;
- Файлы;
- Фото;
- Снимки экрана.
Показываем на примере текста.
1) Задерживаем палец, допустим, на тексте. Вот так:
2) Не отрываем палец. Другой рукой свайпаем для сворачивания приложения. В данном случае браузера.
3) Открываем другое приложение. Например блокнот. И просто перетаскиваем выделенное.
Всё!
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