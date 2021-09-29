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Как использовать новые жесты для перетягивания текста в iOS 15 на iPhone

29 Сен, 2021

Как использовать новые жесты для перетягивания текста в iOS 15 на iPhone

Расскажем и покажем.

В iOS 15 можно жестами перетянуть контент из одного приложения в другое. Особенно это удобно с текстом. Нашли что-то интересное в Интернете? Скопируйте. Без занудного контекстного меню и долгих «копипастов». Как? Покажем, расскажем.

Для начала выясним, что можно перетянуть.

  • Текст;
  • Вкладки и ссылки;
  • Файлы;
  • Фото;
  • Снимки экрана.

Показываем на примере текста.

1) Задерживаем палец, допустим, на тексте. Вот так:

2) Не отрываем палец. Другой рукой свайпаем для сворачивания приложения. В данном случае браузера.

3) Открываем другое приложение. Например блокнот. И просто перетаскиваем выделенное.

Всё!

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