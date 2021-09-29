Как использовать новые жесты для перетягивания текста в iOS 15 на iPhone

Расскажем и покажем.

В iOS 15 можно жестами перетянуть контент из одного приложения в другое. Особенно это удобно с текстом. Нашли что-то интересное в Интернете? Скопируйте. Без занудного контекстного меню и долгих «копипастов». Как? Покажем, расскажем.

Для начала выясним, что можно перетянуть.

Текст;

Вкладки и ссылки;

Файлы;

Фото;

Снимки экрана.

Показываем на примере текста.

1) Задерживаем палец, допустим, на тексте. Вот так:

2) Не отрываем палец. Другой рукой свайпаем для сворачивания приложения. В данном случае браузера.

3) Открываем другое приложение. Например блокнот. И просто перетаскиваем выделенное.

Всё!

Другие полезные инструкции iOS 15:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)