Как исправить баг с производительностью в iOS 14.6 Beta 2
Простой способ.
Интересный глюк найден во второй бете iOS 14.6. Его обнаружил автор популярного YouTube-канала iAppleBytes.
iOS 14.6 Beta 2 сильно замедляет процессор. Например, чип в iPhone SE начинает работать с тактовой частотой 400 МГц (вместо 1,8 ГГц).
В итоге – система жутко тормозит. Сказанное наблюдается на многих айфонах. Посмотрите видео, снятое iAppleBytes.
К счастью, баг можно обмануть. Достаточно заблокировать и снова разблокировать iPhone.
Манипуляция вернет устройству полную мощность. Тормоза исчезнут. Подробнее – смотрите в ролике iAppleBytes.
Не самая приятная особенность iOS 14.6 Beta 2. Будем надеяться, Apple устранит недочет в iOS 14.6 Beta 3.
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