Как исправить баг с производительностью в iOS 14.6 Beta 2

Простой способ.

Интересный глюк найден во второй бете iOS 14.6. Его обнаружил автор популярного YouTube-канала iAppleBytes.

iOS 14.6 Beta 2 сильно замедляет процессор. Например, чип в iPhone SE начинает работать с тактовой частотой 400 МГц (вместо 1,8 ГГц).

В итоге – система жутко тормозит. Сказанное наблюдается на многих айфонах. Посмотрите видео, снятое iAppleBytes.



К счастью, баг можно обмануть. Достаточно заблокировать и снова разблокировать iPhone.

Манипуляция вернет устройству полную мощность. Тормоза исчезнут. Подробнее – смотрите в ролике iAppleBytes.



Не самая приятная особенность iOS 14.6 Beta 2. Будем надеяться, Apple устранит недочет в iOS 14.6 Beta 3.

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