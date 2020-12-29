Как исправить ошибку “Apple не может проверить приложение на наличие вредностного ПО”

Потребуется одна минута.

Наверное, все сталкивались с попыткой открыть только что скачанное из интернета приложение, а система запрещала это сделать. В первую очередь это касается ПО, которое установлено в обход официального магазина App Store. И вот мы видим раздражающую фразу «Apple не может проверить его на наличие вредоносного ПО», как обойти эту проблему? Очень просто.

Для этого нам даже не придется пользоваться командной строкой, нужно лишь убедить систему в том, что мы согласны взять на себя риски за вредностное ПО. И вот как это сделать.

Находим приложение в Finder и щелкаем по нему с зажатой клавишей «Control». Во всплывающем меню выбираем пункт «Открыть». Система еще раз спросит вас, уверены ли в этом, но мы конечно же уверены в этом, не правда ли? Почему-то при первом запуске нам это сделать не дают. Причем, не важно, с какого браузера приложение было скачано.

Пользуемся!

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