Как избежать трещин на экранах новых MacBook Air и MacBook Pro — советы от Apple

Прислушаемся.

Как известно, новые MacBook Air и MacBook Pro оказались весьма хрупкими. Пользователи жалуются на микротрещины на экранах. Появляются они обычно в момент открытия и закрытия дорогостоящих устройств. Купертиновцы признают проблему. И сегодня в сети опубликованы советы (точнее, совет) от самой Apple, как избежать проблем с царапинами и трещинами.

Причина происходящего — крышка клавиатуры и крышка камеры. Пространства между ними и экраном почти нет, поэтому попадание туда даже песчинки грозит трещинами и царапинами.

Итак, вот, что следует сделать, чтобы избежать проблем: перед закрытием ноутбука нужно просто снимать защиту. Да, все так просто.

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