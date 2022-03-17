Как изменились цены на смартфоны в России в марте 2022 года — топ-10 предложений

Посмотрим.

Итак, санкции, приостановка продаж, экономический идеальный шторм… Лихорадит рубль, новости пугают, сахара нет (да и не надо, без него здоровее будете). Айфон не купить? Тот, что у вас и есть последний? Возможно. Но все зависит от желания, конечно. Да и альтернатив полно, на том же Андроиде. Хотим рассказать, какие сейчас цены на популярные смартфоны в России.

Откуда черпаем знания? С сайта Price.Ru. Кажется, что этот сервис даже удобнее Яндекс.Маркета. Цены на примере Москвы. Поехали! Для удобства со ссылками. Десятка самых интересных предложений на все случаи жизни.

iPhone 13 Pro с 128 ГБ флеш-памяти: от 120 до 173 тысяч рублей

Премиальный и желанный айфон. За 120? Вполне себе ничего. Не 100, но и не 200. Пока что.

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POCO X3 Pro с 256 ГБ флеш-памяти: от 31,6 до 47,4 тысячи рублей

Стильный, мощный и по-прежнему не слишком дорогой.

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Samsung Galaxy A52 с накопителем на 256 ГБ: от 37 до 72 тысяч рублей

Если за 37 отдадут, берите не задумываясь!

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Redmi Note 10S с 128 ГБ флеш-памяти: от 22,5 до 45,3 тысячи рублей

Тоже достойный бюджетник.

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iPhone 11 на 128 ГБ: от 52 до 135 тысяч рублей

В пределах 60 найти просто. Те, кто продают за 135, явно не в себе…

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Samsung Galaxy S20 FE: от 44,5 до 75 тысяч рублей

Отличный флагман прошлого поколения. За 44 тысяч вообще без недостатков.

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iPhone 12 на 128 ГБ: от 61 до 186 тысяч рублей

До 70к в Москве имеется. 186 это что? Это сумасшествие.

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Redmi 10 на 64 ГБ: от 19 до 34 тысяч рублей

Король бюджетников. С хорошей батареей и стильным дизайном.

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HONOR 50 на 128 ГБ: от 35 до 75 тысяч рублей

Классный смартфон. И по цене до 40 тысяч рублей найти его в магазинах довольно просто.

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iPhone SE (2020) на 128 ГБ: от 33,5 до 73,5 тысячи рублей

Самый простой айфон, который, тем не менее, прослужит еще очень долго.

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