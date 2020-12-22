Как изменить голос на iPhone при звонке собеседнику?

Шпионские советы.

Кому-то очень важна конфиденциальность, даже когда это касается телефонных звонков. И если поменять свой голос на Android-устройствах достаточно легко, то с айфонами ситуация чуть сложнее. Как это сделать? Попробуем разобраться.

На самом деле у нас два варианта: либо взламывать прошивку iOS, либо использовать сторонний софт. Мы рассмотрим именно второй вариант. Для этого потребуется программа Call Voice Changer, которая работает с использованием технологии VoIP.

Особенность VoIPв том, что звонки будут совершаться не по телефонной линии, а с помощью интернета. Вы можете выбрать один из четырех режимов смены голоса, каждый из которых изменит его тональность.

Никаких лишних элементов интерфейса, все интуитивно понятно. Но сразу скажем, приложение платное. Правда, платить нужно не за его покупку, а за минуты разговора. 5 минут конфиденциального звонка обойдутся вам в 449 рублей. Можно покупать пакеты минут и побольше, это выйдет дешевле (899 рублей за 35 и 1790 рублей за 80 минут). Но в подарок дают две тестовые минуты.

Отличное решение для журналистов и тех, кто хочет остаться инкогнито.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)