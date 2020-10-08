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Как изменить имя iPhone в режиме модема

8 Окт, 2020

Как изменить имя iPhone в режиме модема

Упрощаем жизнь дальше. Подробная инструкция.

Сейчас постоянный доступ в интернет нам дарит не только офис или квартира. У всех нас есть смартфоны, которые умеют его раздавать. Теперь даже на даче можно работать за компьютером, просто включаешь режим модема и всё.

 

iPhone

Но в базовой настройке имя вашей сети такое же, как и у нескольких человек вокруг вас. И становится неясно, к какой именно сети с названием «iPhone» подключаться. В настройках модема можно включить его и изменить пароль, но не имя. Так как же изменить название своей сети для удобства? Об этом ниже.

Основные настройки

  1. В приложении «Настройки» ищем строчку «Основные». Нажимаем.

Об этом устройстве

2. Первая строчка сверху «Об этом устройстве». Прижимаем палец к ней.

Имя устройства

3. Видим «Имя». Там конечно же написано «iPhone». Кликаем по этой строчке.

Имя устройства

4. Здесь мы меняем название устройства. Выберите что-то своё, чтобы не путаться. К «iPhone» можно добавить слово или вообще его удалить, это ведь ваш телефон. Имя устройства и будет названием вашей сети Wi-Fi.

5. Нажимаем «Назад». Готово. Теперь вам будет немного проще подключаться к своей сети. Или объяснять товарищу, как подключиться именно к вам.

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