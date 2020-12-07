Как изменить скорость работы трекпада на своем MacBook?

А вы знали, что можете увеличить скорость работы трекпада на MacBook? Да, Apple могут похвастаться одними из лучших (если не самыми лучшими) трекпадами в своих устройствах, но все равно может найтись кто-нибудь, кто захочет подстроить чувствительность курсора под себя. И вместе с выходом Mac OS Big Sur это стало возможным.

Сделать это достаточно легко. Для этого нажимаем на голотип Apple в левой верхней части экрана и выбираем вкладку «Системные настройки»

В появившемся меню выбираем «Trackpad». Именно там находятся заветные настройки.

Самое интересно, это скорость реагирования трекпада на прикосновение. Его можно не только увеличить, но и замедлить.

Действительно, для кого-то скорость реагирования курсора может показаться слишком быстрой. Также здесь можно изменить интенсивность давления на сам трекпад. В дополнении к этому можно отключить тактильную обратную связь «Force Click».

Давно хотели поменять чувствительность на вашем ноутбуке? Apple подарили нам эту возможность!

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