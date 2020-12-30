Как купить iPhone или MacBook в 10 раз дешевле?

Съездить в Японию.

Вы что-нибудь слышали про фукубукуро? Мы раньше тоже не слышали. Оказывается, в Японии есть очень интересная традиция. В канун нового года магазины выставляют на продажу подарочные мешочки, и изначально покупатель не знает, что в нем находится, но в 90% случаев стоимость такого подарка внутри в несколько раз превышает стоимость самого подарка. Вот такой вот своего рода киндер-сюрприз по-японски.

Сама традиция берет свое начало еще в начале XX века, когда в 1907 году один из универмагов организовал первую продажу фукубуро. А теперь самое интересное, в Apple поддерживают эту традицию, а значит японцы получат возможность приобрести по стоимости примерно в 175 долларов заветный подарок.

Конечно, последние версии iPhone 12 туда вряд ли положат, но обделять покупателей точно не будут. Жалко, что за пределами страны восходящего солнца такой щедрости нет.

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