Как купить трекпад для Mac всего за 300₽?

Никаких Алиекспрессов и других, используем только оригинальные устройства Apple.

Если у вас сломался трекпад на MacBook, а на ремонт у пока нет возможности. Или к вашему iMac есть только клавиатура и мышь, но очень хочется иметь ещё и умную поверхность на столе. То наша находка точно для вас! Не нужно ничего заказывать из китайских интернет-магазинов, используете только девайсы от Apple.

Мы нашли идеальное приложение El Trackpad. Сразу скажем, что это не единственная программа, которая его заменяет, но эта нам понравилось больше всего. Она позволит вам пользоваться экраном вашего iPod, iPhone и iPad как настоящим трекпадом. Причём в этом приложении будут работать не только базовые жесты:

Тап;

Прокрутка – при помощи двух пальцев;

Увеличение и уменьшение масштаба двумя пальцами;

Поворот изображения круговым движение двух пальцев;

«Правая клавиша мыши» – тап парой пальцев;

Показ всех окон запущенной программы – потянуть четырьмя пальцами;

Показ Mission Control – провести четырьмя пальцами вверх;

Переход от одного полноэкранного приложения к другому – движение четырьмя пальцами влево или вправо;

Показать Launchpad – свести все пять пальцев в одной точке одновременно;

Показ рабочего стола – развести большой палец от остальных четырёх одновременно.

Само приложение очень простое в работе. Всего две кнопки на экране: трекпад и настройки. В настройках можно активировать или отключить каждый жест. Под этим списком есть информация про все фишки приложения. На период на экране будет ещё одна кнопка. Она хочет от вас денег, пропадёт, когда получит их. А вот русского языка нет. Или пока нет.

Вообще классная приколюха – затягивает! Возможно, буду сам пользоваться, когда сижу за iMac. C iPad ещё не пробовал, но там должно быть ещё более шикарное управление за счёт большей поверхности.

Также разработчик утверждает, что количество жестов будет расти. Кстати, первые 7 дней можно пользоваться бесплатно. Но потом придётся заплатить 299 р. Ещё требуется подключение девайса к компу через кабель, без проводов работать не будет. Хоть так зарядите свой iPhone до 100% впервые в жизни).

Что нужно, чтобы пользоваться таким приложение:

Иметь на карте не менее 299 р. после 7 дней использования пробной версии.

iPod, iPhone или iPad под управление iOS 10 или более свежей.

Кабель для подключения к Mac.

MacOS не менее High Sierra.

Приложение нужно установить на оба устройства.

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