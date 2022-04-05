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Как менялись цены на смартфоны поколения iPhone 13 в марте-апреле 2022 года

5 Апр, 2022

Как менялись цены на смартфоны поколения iPhone 13 в марте-апреле 2022 года

Рассказываем как.

В начале марта курс рубля резко опустился по отношению к доллару. Тогда же стала дорожать техники. Айфоны, так и вовсе, стали стоить целое состояние. Но затем рубль отыграл падение (не полностью, но почти). Как менялась цена на айфоны с 15 марта по 5 апреля?

Выясняем и рассказываем. Речь идет о базовых версиях с накопителями емкостью 128 ГБ.

  • Айфон 13 мини: 1 марта — 100 тысяч рублей. Сейчас — 80 тысяч рублей. В феврале — 65 тысяч рублей.
  • Айфон 13: 1 марта — 126 тысяч рублей. Сейчас — 87 тысяч рублей. В феврале — 75 тысяч рублей.
  • Айфон 13 Про: 1 марта — 150 тысяч рублей. Сейчас — 137 тысяч рублей. В феврале — 100 тысяч рублей.
  • Айфон 13 Про Макс: 1 марта — 181 тысячу рублей. Сейчас — 149 тысяч рублей. В феврале — 110 тысяч рублей.

А что с другими моделями?

  • Айфон SE (2020): 1 марта — 60 тысяч рублей. Сейчас — 42 тысячи рублей.
  • Айфон 11: 1 марта — 75 тысяч рублей. Сейчас — 51 тысячу рублей.
  • Айфон 12: 1 марта — 104 тысячи рублей. Сейчас — 65 тысяч рублей.

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