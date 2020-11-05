Как мой новый ноутбук Asus сломался 2 раза за 1,5 месяца

Удобный, за умеренные деньги, но работает всего месяц без ремонта.

Я уже писал небольшой обзор на свой ноутбук Asus ZenBook Flip 14 UM462DA. Там я рассказал о проблеме с тачпадом, потом даже написал отдельный лайфхак, как немного исправить эту ситуацию. Но количество проблем у моего ноутбука только растёт. Он снова сломался.

Я не говорю про постоянные баги самой Windows 10. Она частенько вылетает, отправляет отчёт об ошибках и перезагружает систему. Это отнимает секунд по 30, причём не ежедневно. Но сам Asus меня совсем не обрадовал.

Вообще покупка ноутбука – трата немалая. Но почему я заплатил почти 70000 руб за собственную боль? Вот и я не знаю. Когда ноут не захотел выходить из режима сна в первый раз, я отнёс его в сервис за свои деньги. Экран моргал все время, пользоваться им было невозможно. Времени на гарантийку просто не было. Тот день был – 13 октября 2020, а это был день презентации Apple. Мне точно нужно много изучить и много написать. Но ZenBook просто не вышел из сна. С меня взяли 1500 за переустановку системы. Восстанавливаться было неоткуда, почему-то оказалась повреждены какие-то видео-кодеки… Как они повредились? Ответа мне не дали даже в профессиональном сервисе. Честно говоря, я думал, что это я его сломал. Я закрыл все приложения и закрыл крышку, что ноут перешёл в режим сна. Из него потом просто не вышел.

Второй случай. После того ремонта я решил всегда выключать ноутбук через «Пуск». Сон или просто завершение работы. Но 3 ноября 2020 ноутбук снова не заработал. Он вообще не запустился. Постоянно вылезала ошибка загрузки системы. На этот раз у меня была точка восстановления. Но когда я на неё откатился, то стало ещё хуже. Ещё больше ошибок, даже выключаться ноут отказывался.

Я позвонил на горячую линию Asus Россия. Объяснил, что у меня сломался новый ноутбук, купленный официально. Но (!) никаких ноутбуков на период ремонта не дадут, даже за доплату. С жалобой мне предложили написать в международный юридический отдел. А зачем тогда поддержка в России?

Ноутбук в итоге я отнёс в официальный сервисный центр. Хорошо, что гарантия длится 2 года. Ведь с такой динамикой я уже в декабре снова понесу «кирпич» в сервис. Если не раньше, конечно.

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