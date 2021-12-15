Как на iPhone с iOS 15.2 скрывать свой адрес электронной почты при отправке e-mail
Расскажем.
В iOS 15.2 добавили возможность скрытия своего электронного ящика при отправке писем. Да, для этого требуется подписка iCloud+ или Apple One.
Есть такая? Не знаете, как настроить эту функцию? А мы для чего? Поможем!
Нужно выполнить 5 простых шагов:
- Идем в Настройки смартфона, далее заходим в Apple ID (сверху) и нажимаем на iCloud.
- Видите раздел Скрыть e-mail? Вам туда.
- Внизу есть строка Переадресация. Она и нужна.
- Указываем свой ящик (любой из тех, чо на айфоне).
- Жмем Готово. Пользуемся.
Да, все так просто. Теперь исходящие письма будут идти со случайно сгенерированного почтового ящика. Просто нажимайте при отправке на строку Скрыть почтовый ящик и все.
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