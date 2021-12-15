Как на iPhone с iOS 15.2 скрывать свой адрес электронной почты при отправке e-mail

Расскажем.

В iOS 15.2 добавили возможность скрытия своего электронного ящика при отправке писем. Да, для этого требуется подписка iCloud+ или Apple One.

Есть такая? Не знаете, как настроить эту функцию? А мы для чего? Поможем!

Нужно выполнить 5 простых шагов:

Идем в Настройки смартфона, далее заходим в Apple ID (сверху) и нажимаем на iCloud. Видите раздел Скрыть e-mail? Вам туда. Внизу есть строка Переадресация. Она и нужна. Указываем свой ящик (любой из тех, чо на айфоне). Жмем Готово. Пользуемся.

Да, все так просто. Теперь исходящие письма будут идти со случайно сгенерированного почтового ящика. Просто нажимайте при отправке на строку Скрыть почтовый ящик и все.

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