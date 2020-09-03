Как настроить Яндекс Карты для iOS 14 beta и убрать глюки

Метод рабочий, но подойдет не всем.

В бета-версию iOS 14 теперь можно закачать бета-версию Яндекс Карт для iOS, при этом все глюки в Картах исчезают.

Инструкция по установке бета Яндекс.Карт на iOS 14 beta

На вашем Айфоне должно быть установлено приложение TestFlight Надо отправить заявку на вступление в тестеры Яндекс.Карт для iOS с этой страницы. Важный момент – отправка заявки на тестирование сама по себе не гарантирует, что вас примут в бета-тестеры. Получить от Яндекса ответное письмо с приглашением в команду бета-тестеров вы можете далеко не сразу, поэтому придется какое-то время подождать. А можно ответ и не получить.

Если вас все же приняли в бета-тестеры Яндекс.Карт, то вам придет e-mail с инструкцией как установить и использовать бета-версию Карт и будет вам счастье.

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