Как найти iPhone через Локатор, если он выключен — нужна iOS 15.2

Режим Power Reserve в помощь!

Обновились до iOS 15.2? Нет? Скорее сделайте это. Мы нашли еще одну крайне полезную фишку, добавленную в свежей прошивки для айфонов. Речь идет о возможности обнаружить геолокацию смартфона даже в том случае, если он выключен.

Как это работает? После того, как смартфон разрядился и выключился, на самом деле батарея на разряжена до 0. Это лишь условный ноль. Некоторый заряд там остается. И вот этот заряд как раз и используется для геолокации в Локаторе. Это функция Power Reserve. Маленького запаса энергии хватает для определения места расположения устройства.

В этом режиме также используются сигналы от других яблочных устройств, расположенных поблизости, чтобы определить геолокацию точнее. Просто открываем Локатор, в обычном режиме смотрим, где ваш гаджет.

Это может помочь, если айфон утерян или украден. Но есть у вас около 5-6 часов, затем уже аккумулятор разрядится до полноценного 0, тогда уже все пропало окончательно.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)