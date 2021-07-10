Как найти iPhone, который потерялся в квартире или в доме? Apple Watch с Ping в помощь

Полезная штука.

С помощью функции Ping на смарт-часах Apple Watch любой пользователь сможет найти iPhone, который затерялся где-то в жилом пространстве, квартире или доме. Такое, согласитесь, бывает часто. Забыли, например, смартфон в штанах, а их затем положили в шкаф. Или оставили гаджет в шкафу, на книжной полке, в ванной, на балконе, вариантов может быть великое множество. И если квартира или дом большой, то потратить на поиски можно уйму времени.

Смарт-часы с Ping в помощь. Сэкономят время и приведут к вожделенному айфону. И даже позволят найти его в стоге сена. Apple не даст соврать. Смотрим ролик ниже:



Да, такое, конечно, случается нечасто (вероятно, от слова никогда). Но если вдруг, тот и тут Ping придет на помощь.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)