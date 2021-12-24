Как обойти блокировку активации iPhone или iPad?

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Как обойти блокировку активации iCloud на iPhone? Почему это может быть вообще актуально? Например, если вы забыли пароль от облачного хранилища или же купили б/у айфон с блокировкой.

К слову, а что это вообще такое, блокировка активации? Это такая специальная функция безопасности, которая есть на всех устройствах купертиновцев. Для чего? Ну, например, чтобы ворам неповадно было. Ведь заблокированный айфон сродни кирпичу, пластмассовой бесполезной штуковине. Блокировка активации iCloud позволяет сохранить все данные пользователя в безопасности. Без правильных данных войти вряд ли удастся.

Что можно сделать, чтобы ее обойти?

1) Попросить первого владельца айфона или айпэда снять блокировку активации iCloud

Знаете владельца? Просто свяжитесь с ним. Попросите. Вам вряд ли откажут. Для этого встречаться вовсе не нужно. Он может это сделать удаленно.

Достаточно сделать так:

Войти в iCloud;

Выбрать в Локаторе обнаружение пользователей на одном аккаунте, а после найти свое устройство;

Удалить его из своей учетки;

Всё!

Проблема решена.

2) Помочь убрать заблокированную активацию способна сама Apple

Но для этого у вас должно быть официальное подтверждение покупки устройства. Что может послужить доказательством? Чек из магазина или заверенная бумага о передаче айфона от одного владельца к другому. Без доказательств купертиновцы помогать не станту.

3) Временное решение: iCloud DNS Bypass

Это самое неудобное решение, да и не на 100% надежное и полноценное. Предполагает использование облачного DNS iCloud.

Как?

Вставляем SIM-карту в айфон;

Включаем его, настраиваем;

Во время пункта выбора Wi-Fi нажимаем на i;

Далее Настроить DNS;

Вводим IP-адрес Cloud Bypass DNS Server: 78.109.17.60;

Удаляем предыдущий DNS-сервер из своего домашнего модема;

Идем на экран выбора сети Wi-Fi, выбираем свою сеть;

iPhone или iPad начнут подсоединяться к серверам активации Apple. Не дайте девайсам это сделать, нажав на ссылку сверху в левом углу;

Все. Вы переходите на iclouddnsbypass, блокировку вы обошли. Может смотреть кино, слушать музыку, общаться в чатах на айфоне. Или айпаде.

4) Самый удобный и быстрый способ обойти блокировку активации iPhone или iPad

А тут вам поможет программа PassFab Activation Unlocker. Это самый быстрый, удобный и на 100% рабочий способ для обхода активации.

Что надо сделать?

Скачиваем PassFab Activation Unlocker; Далее запускаем ПО, нажимаем на Снять блокировку активации iCloud Пуск; Далее; Подключаем свой iPhone/iPad к ПК, ждем; Вставляем USB-накопитель для записи ПО для обхода активации; Потом прописываем в BIOS флешку в качестве загрузочной; Перезапускаем компьютер; Переводим Айфон или планшет Айпэд в режим восстановления; Снимаем блокировку активации iCloud, нужно нажать на Удалить (будет использован джейбрейк); Ждем. Все готово. Наслаждаемся.

Просто?

Да. Быстро? Еще бы!

Популярные вопрос о блокировке активации

Что вообще такое блокировка активации через облачную службу iCloud? Айфон или iPad с локом по активации это все равно, что просто кусок пластика (хоть и красивого). Он бесполезен.

Как обойти код блокировки активации на айфоне? Читайте выше, в нашей заметке обо всем подробно написано. Но лучший способ, если у вас нет контакта с бывшим владельцем айфона или подтверждения прав на него, это программа PassFab Activation Unlocker.

Можно ли обойти блокировку активации? Да!

Как обойти блокировку активации iPhone? Все есть в нашей статье.

Как обойти блокировку активации iPad? Аналогично пункту выше.

Резюмируя все сказанное выше, мы приходим к выводу, что из всех четырех способов снятия блокировки активации лучшим является тот, который задействует программу PassFab Activation Unlocker. Это стабильное, надежное и простое ПО, с которым разберется любой.

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