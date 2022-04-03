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Как оплатить Apple Music, App Store, iCloud, пополнить Apple ID в апреле 2022

3 Апр, 2022

Как оплатить Apple Music, App Store, iCloud, пополнить Apple ID в апреле 2022

Все методы работают.

После того, как Apple остановила продажи в России (с первых чисел марта 2022) и прекратила добавлять в Apple Pay все карты российских банков: МИР, Visa и Mastercard, у многих владельцев Айфонов возникла проблема пополнения баланса Apple ID для продления подписок Apple Music, iCloud, подписок внутри приложений.

Apple Store, Apple Music, iTunes

На момент публикации темы рабочими методами пополнения баланса Apple ID были:

  1. Через номер мобильного телефона.
  2. Через Qiwi.

Ходят слухи о том, что Apple в скором времени может заблокировать возможность пополнения баланса Apple ID через привязку мобильного телефона, но пока этот метод работает (хотя не у всех операторов и не на всех тарифных планах).

Мы решили собрать ссылки на все материалы, в котором пошагово описаны работающие способы оплаты Apple Music, App Store, iCloud в настоящее время. Вот они:

Еще вариант – привязать к Apple ID карту Виза или Мастеркард, оформленную в другой стране, где это возможно (например, в Казахстане или Узбекистане). Мы писали об этом тут.

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