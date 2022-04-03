Как оплатить Apple Music, App Store, iCloud, пополнить Apple ID в апреле 2022
Все методы работают.
После того, как Apple остановила продажи в России (с первых чисел марта 2022) и прекратила добавлять в Apple Pay все карты российских банков: МИР, Visa и Mastercard, у многих владельцев Айфонов возникла проблема пополнения баланса Apple ID для продления подписок Apple Music, iCloud, подписок внутри приложений.
На момент публикации темы рабочими методами пополнения баланса Apple ID были:
- Через номер мобильного телефона.
- Через Qiwi.
Ходят слухи о том, что Apple в скором времени может заблокировать возможность пополнения баланса Apple ID через привязку мобильного телефона, но пока этот метод работает (хотя не у всех операторов и не на всех тарифных планах).
Мы решили собрать ссылки на все материалы, в котором пошагово описаны работающие способы оплаты Apple Music, App Store, iCloud в настоящее время. Вот они:
- Как оплатить iCloud, Apple ID, Apple Music с помощью Qiwi
- Лайфхак – как теперь оплатить App Store, iCloud, Apple Music (все методы)
- Как оплатить App Store, iCloud, Apple Music в России в 2022 году — с Билайн, МегаФон, МТС и даже с Tele2
Еще вариант – привязать к Apple ID карту Виза или Мастеркард, оформленную в другой стране, где это возможно (например, в Казахстане или Узбекистане). Мы писали об этом тут.
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