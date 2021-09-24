Как откатиться с iOS 15 на iOS 14

Поспешили?

Установили iOS 15? Столкнулись с проблемами? Считаете, что поспешили? Хотите вернуться на проверенную временем iOS 14 (в данном случае iOS 14.8)? Что же, это можно! Расскажем, как сделать.

Читайте. Но для начала выясним, по каким причинам чаще всего пользователи хотят поменять новенькую iOS 15 на старенькую iOS 14:

Медленная работа iOS 15; Проблемы с приложениями (глючат, тормозят, вовсе не работают); Новые функции ни к чему, разочаровали; Интерфейс показался неудобным, тот же новый Safari бесит (как автора этого материала, кстати); iPhone слишком быстро расходует заряд аккумулятора.

В общем, переходим к сути, откату.

Но для начала не забудьте сделать резервную копию. У нас об этом очень подобная инструкция.

Идем на сайт IPSW, там лежат предыдущие версии iOS; Определяемся с Айфоном, какой конкретно у вас; Теперь выбираем iOS 14.8; Качаем (например, для iPhone XS она весит 6,58 ГБ); Подключаем iPhone к ПК с помощью USB-кабеля; Запускаем iTunes (без него никуда, способ только с ним); Нажимаем «Обновить» и выбираем файл с iOS 14.8; Ждем.

Вот и все!

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