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Как отменить подписку на Apple Music

14 Апр, 2022

Как отменить подписку на Apple Music

Быстро и без лишних слов.

Если вы решили остановить подписку на музыкальный сервис Apple Music, то для этого вам понадобиться лишь логин и пароль от вашего Apple ID.

Как отменить или прекратить подписку Apple Music

Отменяем подписку на Apple Music:

  1. Заходим на сайт music.apple.com
  2. В правом верхнем углу будет кнопка “Войти”. Заходим с Apple ID, на котором надо отменить подписку.
  3. Снова смотрим в верхний правый угол и щелкаем на красную иконку с профилем человечка. В открывшемся выпадающем списке выбираем “Настройки”.
  4. В появившемся окне прокручиваем в самый низ, чтобы увидеть текущие подписки.Семейная подписка Apple Music
  5. Переходим по ссылке “Управлять” и отменяем. Или выбираем другой тарифный план.Отмена подписки Apple Music

А еще мы знаем как оформить бесплатную подписку на Apple Music на 4 или 5 месяцев, подробности тут.

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