Как отменить подписку на Apple Music

Быстро и без лишних слов.

Если вы решили остановить подписку на музыкальный сервис Apple Music, то для этого вам понадобиться лишь логин и пароль от вашего Apple ID.

Отменяем подписку на Apple Music:

Заходим на сайт music.apple.com В правом верхнем углу будет кнопка “Войти”. Заходим с Apple ID, на котором надо отменить подписку. Снова смотрим в верхний правый угол и щелкаем на красную иконку с профилем человечка. В открывшемся выпадающем списке выбираем “Настройки”. В появившемся окне прокручиваем в самый низ, чтобы увидеть текущие подписки. Переходим по ссылке “Управлять” и отменяем. Или выбираем другой тарифный план.

А еще мы знаем как оформить бесплатную подписку на Apple Music на 4 или 5 месяцев, подробности тут.

Поделиться

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)