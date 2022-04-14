Как отменить подписку на Apple Music
Быстро и без лишних слов.
Если вы решили остановить подписку на музыкальный сервис Apple Music, то для этого вам понадобиться лишь логин и пароль от вашего Apple ID.
Отменяем подписку на Apple Music:
- Заходим на сайт music.apple.com
- В правом верхнем углу будет кнопка “Войти”. Заходим с Apple ID, на котором надо отменить подписку.
- Снова смотрим в верхний правый угол и щелкаем на красную иконку с профилем человечка. В открывшемся выпадающем списке выбираем “Настройки”.
- В появившемся окне прокручиваем в самый низ, чтобы увидеть текущие подписки.
- Переходим по ссылке “Управлять” и отменяем. Или выбираем другой тарифный план.
А еще мы знаем как оформить бесплатную подписку на Apple Music на 4 или 5 месяцев, подробности тут.
Поделиться
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.