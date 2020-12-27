Как перевести русскую речь в английский текст на своем iPhone

Эффективно и быстро.

Появление iOS 14 ознаменовалось огромным количеством новых функций, в том числе и новым встроенным переводчиком. Похоже, что в Apple недооценили масштаб работ, потому что по факту переводчик оказался заметно слабее того, что нам может дать Google. Но спасибо разработчикам за то, что они добавляют в свои продукты то, что не получилось у Apple сразу и то, что «гугл переводчик» даже не сможет осилить. Сейчас мы расскажем об одной из таких функций.

Dictate Translation To Text Message – идеальный вариант для тех, кто хотел бы перекидываться небольшими фразами с англоговорящими в том случае, если ваш английский немного хромает. Его особенность в том, что приложение способно сразу переводить вашу речь в написанный текст, что исключает проблему непонимания друг друга из-за акцента и дикции.

Более того Dictate Translation To Text Message можно вынести на панель быстрых команд. Нажимаем кнопку, проговариваем фразу на русском, и оно автоматически конвертирует вашу речь в фразу на английском языке и ставит в буфер обмена. Кстати, можно настроить так, чтобы перевод вашей фразы активировался по двойному нажатию по задней крышке вашего iPhone. Чертовски удобно, а самое главное, заставляет забыть о дискомфорте, когда вы находитесь в другой стране.

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