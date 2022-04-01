Как переводить голосовые сообщения Телеграм в текст

Для этого есть бот. Работает исправно.

Сбер разработал Телеграм-бота, способного быстро переводить присланный ему аудиофайл размером до 20 Мегабайт в одном из форматов MP3, WAV (8-96 кГц), FLAC или OggOpus в текст. Многим людям так удобнее воспринимать информацию.

Воспользоваться ботом очень просто – вы можете напрямую отправить ему файл. Адрес Телеграм-бота @smartspeech_sber_bot. Также можно использовать этот бот в групповых чатах. Удобный сервис Сбер нам сделал, пользуйтесь!

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