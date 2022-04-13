Как перейти с iPhone на Android и сохранить фото, видео, контакты

Официальное решение от Google.

Гугл выпустила специальное бесплатное приложение под названием “Переход на Android”. Его можно скачать на iPhone в магазине приложений App Store по этой ссылке (в русскоязычном App Store на русском языке).

Приложение действительно позволяет легко перенести с Айфона на Андроид—смартфон фотографии, видео, контакты и все мероприятия из календаря. Для переноса достаточно установить приложение на Айфон, запустить его и следовать пошаговым инструкциям. Данные могут быть скопированы или по Wi-Fi либо по проводу (для этого заранее соедините Android и iOS—смартфон между собой кабелем). Фото и видео будут скопированы или с вашего Айфона или с облачного хранилища iCloud.

Еще несколько лет назад для большинства простых пользователей перенос данных с Айфона на Андроид был чем—то невообразимо сложным. Теперь благодаря такому приложению каждый может скачать приложение на iPhone и перенести все данные с него на Андроид—устройство без лишней головной боли и без обращения к “айтишникам”.

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