Как подарить любое приложение в App Store

Небольшие подарки всем владельцам iPhone,

Сейчас уже мало кого удивляет, что за качественные приложения для айфона или iPad нужно заплатить. Да, в App Store достаточное количество хороших бесплатных приложений, но они могут ограничиваться либо функционалом, либо в них будет использоваться реклама, а это не всем приятно. Кстати говоря, приложения можно приобретать не только для себя, но и в качестве подарка? Не знаете, как? Сейчас мы вам расскажем.

Многие спросят, а для чего это вообще нужно? Ну, например, ваш друг-фотограф недавно купил себе новенький iPhone 12 и захотел поставить приложение для обработки фотографий, но когда увидел, что оно платное, от идеи отказался. А ведь на дворе новый год, не повод ли это порадовать друга? Еще какой. Что для этого нужно сделать?

Заходим в App Store и ищем интересующею приложение. Видите справа от кнопки с ценой приложения находится известная всем кнопка «Поделиться»? Выбираем здесь опцию «Подарить приложение» и указываем нужный электронный адрес. Кстати, он не обязательно должен быть связан с apple ID, но именно туда придется ссылка для активации приложения. Чем не приятный повод сделать небольшие подарки своим друзьям?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)