Как подключить колонки, саундбар или домашний кинотеатр к PS5 и Xbox Series X
Это не так просто, как кажется на первый взгляд.
С новыми PS5 и Xbox Series X вас ждёт совершенно новый уровень игрового процесса. И это касается не только графики, а ещё звука. Новые консоли поддерживают стереосистемы 5.1/7.1 и объёмный звук в наушниках. Вот наша подробная инструкция, как всё это включить. Поехали!
Объёмный звук в Xbox Series X.
1. На главном экране выбираем «Настройки» → «Общие» → «Громкость и аудиовыход».
1.1. Переходим в «Speaker Audio»
1.2. Там выбирайте строчку с «5.1 или 7.1 без сжатия», если ваш Xbox подключен непосредственно к аудиосистеме. А если подключен к телевизору, который затем передает звук на колонки, то «Bitstream Out» → «DTS Digital Surround» или «Dolby Digital». Придётся попробовать одно, а затем другое, чтобы выбрать нужное.
2. Для наушников с объёмным звучание выбираем «Headset Audio» в «Громкость и аудиовыход». Далее те же самые настройки, как и в первом пункте.
3. Для игровой гарнитуры: «Windows Sonic для наушников».
4. Для наушников, поддерживающих Dolby Atmos или DTS:X. Выбираете это параметр звука, потом придётся скачать приложение «Dolby Atmos». Но это дело платное – $15-20. Так что проще и без этого.
5. Blu-Ray. До этого вы выбрали параметр без сжатия. Но если вы хотите выбрать свой битрейт для дисков Blu-Ray, то: «Настройки» → «Устройства и подключения» → «Blu-ray». Это для самых требовательных, но я решил рассказать и об этом.
Объёмный звук в PS5.
1. Нажмите на «Playstation».
1.1. Далее «Настройки» → «Звук» → «Аудиовыход» → «Тип устройства HDMI».
1.2. Выбираем «Усилитель AV». Важно: не выбираете «Звуковая панель».
1.3. Пролистываем список аудиоустройств до «Adjust Speaker Positions». Здесь настраиваем расположение динамиков в вашей комнате.
1.4. Ещё нужно установить параметр аудиоформата. Если подключаете HDMI напрямую к аудиосистеме – «Linear PCM», если сперва к телевизору, который передаёт звук на колонки – «Dolby» или «DTS».
2. Для наушников.
2.1. Подключите наушники к джойстику через 3,5 мм или к самой приставке через USB/Bluetooth.
2.2. Заходим в «Настройки» → «Звук» → «Аудиовыход».
2.3. Выбираем 3D-звук.
2.4. Затем «Настроить профиль 3D-звука» и следуйте инструкциям по настройке.
3. Blu-Ray: во время фильма нажмите на контроллере «Параметры»
3.1. Нажимаем на три точки.
3.2. Затем «Настройки» → «Аудиоформат».
3.3. Выбираем формат «Bitstream».
А ещё Sony обещает добавить поддержку 3D-звука для динамиков телевизора в одном из следующих обновлений.
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