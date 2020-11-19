Как подключить колонки, саундбар или домашний кинотеатр к PS5 и Xbox Series X

Это не так просто, как кажется на первый взгляд.



С новыми PS5 и Xbox Series X вас ждёт совершенно новый уровень игрового процесса. И это касается не только графики, а ещё звука. Новые консоли поддерживают стереосистемы 5.1/7.1 и объёмный звук в наушниках. Вот наша подробная инструкция, как всё это включить. Поехали!

Объёмный звук в Xbox Series X.

1. На главном экране выбираем «Настройки» → «Общие» → «Громкость и аудиовыход».

1.1. Переходим в «Speaker Audio»

1.2. Там выбирайте строчку с «5.1 или 7.1 без сжатия», если ваш Xbox подключен непосредственно к аудиосистеме. А если подключен к телевизору, который затем передает звук на колонки, то «Bitstream Out» → «DTS Digital Surround» или «Dolby Digital». Придётся попробовать одно, а затем другое, чтобы выбрать нужное.

2. Для наушников с объёмным звучание выбираем «Headset Audio» в «Громкость и аудиовыход». Далее те же самые настройки, как и в первом пункте.

3. Для игровой гарнитуры: «Windows Sonic для наушников».

4. Для наушников, поддерживающих Dolby Atmos или DTS:X. Выбираете это параметр звука, потом придётся скачать приложение «Dolby Atmos». Но это дело платное – $15-20. Так что проще и без этого.

5. Blu-Ray. До этого вы выбрали параметр без сжатия. Но если вы хотите выбрать свой битрейт для дисков Blu-Ray, то: «Настройки» → «Устройства и подключения» → «Blu-ray». Это для самых требовательных, но я решил рассказать и об этом.

Объёмный звук в PS5.

1. Нажмите на «Playstation».

1.1. Далее «Настройки» → «Звук» → «Аудиовыход» → «Тип устройства HDMI».

1.2. Выбираем «Усилитель AV». Важно: не выбираете «Звуковая панель».

1.3. Пролистываем список аудиоустройств до «Adjust Speaker Positions». Здесь настраиваем расположение динамиков в вашей комнате.

1.4. Ещё нужно установить параметр аудиоформата. Если подключаете HDMI напрямую к аудиосистеме – «Linear PCM», если сперва к телевизору, который передаёт звук на колонки – «Dolby» или «DTS».

2. Для наушников.

2.1. Подключите наушники к джойстику через 3,5 мм или к самой приставке через USB/Bluetooth.

2.2. Заходим в «Настройки» → «Звук» → «Аудиовыход».

2.3. Выбираем 3D-звук.

2.4. Затем «Настроить профиль 3D-звука» и следуйте инструкциям по настройке.

3. Blu-Ray: во время фильма нажмите на контроллере «Параметры»

3.1. Нажимаем на три точки.

3.2. Затем «Настройки» → «Аудиоформат».

3.3. Выбираем формат «Bitstream».

А ещё Sony обещает добавить поддержку 3D-звука для динамиков телевизора в одном из следующих обновлений.

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